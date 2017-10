Lombaerts realistisch na mislukte start bij Oostende: “Meegaan naar het WK wordt heel, heel moeilijk”

“Bij KVO kan ik misschien mijn plaats bij de Rode Duivels heroveren. Nog het WK in Rusland meemaken, zou geweldig zijn”, zo klonk het bij Nicolas Lombaerts eind juli. Drie maanden later is Lombaerts, wiens laatste selectie alweer een jaar geleden is, bij de nationale ploeg helemaal uit beeld geraakt.

“Er blijft alleen nog een heel klein sprankeltje hoop”, hij gaat er niet flauw over doen. “Zelfs als er nog enkele geblesseerden zouden vallen, wordt het heel, heel moeilijk. Zo realistisch ben ik wel. Ook al haal ik bij Oostende weer mijn allerbeste niveau en speelt Vermaelen bij ­Barcelona het hele seizoen geen match, dan denk ik dat er nog voor Thomas wordt gekozen. Ik denk dat de bondscoach nu wel al de namen in zijn hoofd heeft. Hij speelt met drie centrale verdedigers en heeft daarvoor Kompany, Vertonghen, Alderweireld, Vermaelen, ­Boyata, Ciman, Kabasele… Engels ook nog. Misschien gaan we wel kijken naar het WK in Sint-Petersburg. Ik ken daar veel mensen.” (lacht)