Daarom kijkt heel Engeland vandaag uit naar de absolute topper Liverpool-Manchester United

Engeland zit vandaag aan het scherm gekluisterd voor de ‘Hate Game’. De wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United geldt als de grootste kraker in de Premier League, ook al dateert de laatste titel van Liverpool van 1990 en finishte United sinds 2013 niet meer in de top drie. Vandaag wil Liverpool de zegereeks van United breken. Of vertaald naar het Nederlands: stopt Simon Mignolet de doelpuntenmachine van Romelu Lukaku?

LEES OOK: Maakt Lukaku een einde aan lastige reeks tegen Liverpool?

Niet Arsenal-Chelsea, niet United-City en ook niet Liverpool-Everton is de belangrijkste affiche van de Premier League. Die eer is weggelegd voor FC Liverpool en Manchester United. Beide steden in het noordwesten van Engeland rivaliseren sinds de industriële revolutie in de negentiende eeuw om wie het welvarendst is. Geen enkele club komt in de buurt van het aantal landstitels van Man U (20) en Liverpool (18). Arsenal is nummer drie (13), Everton vier (9) en Aston Villa vijf (7). De wedstrijd wordt officieel de North West Derby genoemd, maar staat beter bekend als de Hate Game. Als er één wedstrijd is die de fans willen winnen, is het deze. Al was het maar om deze redenen.

Lukaku kan (alweer) geschiedenis schrijven

Romelu Lukaku (24) kan vandaag nog maar eens geschiedenis schrijven: nog nooit scoorde een spits van United acht keer in zijn eerste acht competitiewedstrijden. Op dit moment deelt hij het record van zeven goals in zeven matchen met Andy Cole, die andere ­legendarische nummer 9.

Door een kalender die United gunstig gezind was, scoorde Lukaku vooral tegen middenmoters of staartploegen. In Anfield wacht de eerste grote test. Liverpool mag dan al in zeven wedstrijden twaalf tegengoals hebben geslikt, de Reds zijn nog steeds de grootste rivaal van de Red Devils. Vorig seizoen haalde het team van Jürgen Klopp de beste resultaten tegen de andere ploegen uit de top zes.

Zonder Fellaini wil Mourinho de bus parkeren

“Vorig jaar wonnen we thuis al onze toppers”, zegt Liverpool-doelman Simon Mignolet. “Alleen tegen Chelsea en United speelden we gelijk. Mourinho is toen heel verdedigend komen spelen. Deze keer verwacht ik een gelijkaardige wedstrijd. Zonder Pogba en Fellaini is United toch fysieke kracht kwijt. Om dat te compenseren, verwacht ik dat Mourinho een stug blok zal neerzetten en zal rekenen op de aanvallende kracht van Romelu en Rashford.”

Mignolet kent Lukaku door en door

Mignolet en Lukaku kennen elkaar door en door. Van toen beiden nog in België speelden, als oud-rivalen bij ­Liverpool en Everton, maar toch vooral van de nationale ploeg. Lukaku reisde niet naar Bosnië, maar trainde nadien wel met de groep. “Natuurlijk hebben we het over de wedstrijd gehad”, zegt Mignolet. “Niet alleen Romelu en ik, ook spelers van de andere ploegen. Dit is een van de grootste affiches van de Premier League, dan gaat het over meer dan alleen een wedstrijd. Romelu is duidelijk in goeie vorm. Ik zal hem niet alleen kunnen afstoppen.”

Liverpool wil reageren na zwarte september

Zo vlot Lukaku de weg naar de netten vindt, zo makkelijk slikt Liverpool tegenwoordig doelpunten. Met twaalf tegengoals in zeven wedstrijden, en negen tegengoals sinds september, doen maar twee ploegen minder goed. Arsenal werd in Anfield met 4-0 wandelen gestuurd, maar op City verloor Liverpool met 0-5. “Dat was een wedstrijd waarin we minstens de evenknie waren, maar die helemaal veranderde door de rode kaart van Mané”, zegt Mignolet. “Maar ik geef toe: we hebben er geen geweldige maand opzitten. Na een internationale break is het altijd een beetje opnieuw beginnen. De topper kan een goeie gelegenheid zijn om de puntjes op de i te zetten.”

Klopp staat onder druk

Een nederlaag voor United kan hooguit een korreltje zand gooien in de machine van Mourinho. Een nederlaag voor Liverpool kan grotere gevolgen hebben. De kloof met United bedraagt dan al tien punten. “Tien punten is niet niks, maar we gaan er voor alle duidelijkheid niet van uit dat we thuis verliezen”, zegt Mignolet.

Jürgen Klopp hoopt hetzelfde. De Liverpool-coach is nog altijd populair bij de fans, maar komt steeds meer onder druk te staan in de media. Klopp won net niet de helft van zijn wedstrijden (49,5 procent) en daarmee doet hij slechter dan zijn voorgangers Brendan Rodgers (50 procent), Rafa Benitez (55 procent) en Gérard Houllier (52 procent).