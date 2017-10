Vlaamse runt ‘beste nachtclub ter wereld’ op Ibiza

Ons land staat meer dan ooit aan de top van de dancewereld. Na het immense succes van Tomorrowland en de verkiezing van ­Dimitri Vegas en Like Mike tot beste dj’s op deze aardkloot, is nu ook beachclub Ushuaia op Ibiza, dat gerund wordt door de Vlaamse Katrien Van Rillaer (35, foto), uitgeroepen tot beste nachtclub ter wereld.

De Ushuaia Ibiza Beach Club ligt in Playa d’en Bossa, het epicentrum van het uitgaansleven op het Spaanse eiland. In de zomer gaan hier dagelijks 8.000 feestvierders uit de bol, onder wie ­wereldsterren als Lionel Messi en George Clooney. Dat de club een van de meest felbegeerde prijzen in het nachtleven binnenhaalt, is voor een groot stuk de verdienste van managing director ­Katrien Van Rillaer. De Leuvense woont al veertien jaar op Ibiza en was er van bij de start in 2011 bij. “Wat ons zo speciaal maakt, is dat we een openluchtclub zijn waar overdag gefeest wordt”, zei Katrien afgelopen zomer nog in onze krant in een zeldzaam interview. “Dansen onder de palmbomen in de zon is de essentie van Ibiza. We brengen ook een line-up met grote sterren.”

Daar horen de broers Dimitri Vegas en Like Mike bij. De Belgische dj’s zijn er kind aan huis en dragen Katrien op handen. “Het is een verdiende eerste plaats”, aldus Dimitri. “Het concept zit knap in elkaar. Dankzij bijna oneindige mogelijkheden qua show en productie is elke dag in Ushuaia totaal anders. Wanneer wij het podium opgaan, is het een mini- Tomorrowland­show. Is het de volgende dag aan pakweg David Guetta dan krijg je een heel ander verhaal, maar met evenveel klasse en verrassende effecten.”

Middernacht? Muziek uit

Nog bijzonder is dat de nachtclub om middernacht de deuren sluit. “Ishuaia opent om 17 uur en tegen 20 à 21 uur stroomt het meeste volk binnen”, vertelt Dimitri. “In België kan dat wat bizar overkomen. Maar vroeger beginnen, is écht geen nadeel. Integendeel. Je bereikt een grotere groep mensen, die minstens even hard feesten als tijdens een nacht.”