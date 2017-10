DIJKSHOORN. “Hein bestaat voor 42 procent uit oud frituurvet. Dat zien de spelers ook”

‘Hein Vanhaezebrouck is geschrokken van vetpercentage’, zo las ik de kop boven een nieuwsbericht. Ik voelde medelijden en tegelijk ook bewondering voor Hein. Hier was nu eens een coach die naar zichzelf durfde te kijken. Ik wist wel ­ongeveer hoe dat was gegaan. Hein had ­zichzelf onder de douche zien staan. Zo ging het in ieder geval bij mij.