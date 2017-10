CLUBNIEUWS. AA Gent krijgt goed nieuws, geplaagde Standard-coach ontkent ultimatum

Anderlecht en KV Mechelen trapten het voetbalweeekend vrijdag op gang met een knappe 3-4. Maar ook zaterdag belooft heel wat goeds, zo staat Yves Vanderhaeghe voor zijn vuurdoop als Gent-coach. De Buffalo’s kregen voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren alvast goed nieuws. Bij Standard is het dan weer van moeten, zondag tegen KV Kortrijk, al wil coach Ricardo Sa Pinto dat niet met zoveel woorden gezegd hebben. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Sylla tijdig fit voor Waasland-Beveren

Bij AA Gent kan Vanderhaeghe een beroep doen op een quasi voltallige selectie. Enkel de nog revaliderende Saief (pubalgie), Neto (knie), Foket (hart) en Verstraete (sinussen) komen niet in aanmerking voor een selectie. Foket legde een nieuwe medische test af en kreeg weer groen licht om verder te werken aan zijn comeback. Maandag zal hij met de beloften op bezoek bij Antwerp voor het eerst negentig minuten voetballen sinds zijn hartoperatie. Sylla is hersteld van een spierblessure en werd door Vanderhaeghe dan ook geselecteerd. (ssg)

ANTWERP. Ardaiz geraakt wellicht fit

Joaquin Ardaiz raakt waarschijnlijk fit. Yatabaré bleef ook vrijdag in de namiddagtraining een vraagteken. “Alarmerend, ja, want kleine pijntjes verhinderden hem om met de groep te trainen”, zei Bölöni. “Hij speelde maar een kwartier tijdens de onderlinge partij woensdag.” Ofosuhene (spierscheur) revalideert verder. Bolat ondervond last aan schouder en knie: “Maar niets alarmerends”, wist Bölöni.(stdr)

CLUB BRUGGE. Honderdste competitiewedstrijd voor Limbombe?

Anthony Limbombe kan in Oostende zijn honderdste wedstrijd in de Jupiler Pro League spelen. Limbombe speelde 62 keer voor Genk, 7 keer voor Lierse en 30 keer voor Club. Daarnaast kan Limbombe ook zijn veertigste officiële wedstrijd voor Club spelen. Hij start waarschijnlijk in de basis na zijn sterke prestaties voor de interlandbreak. Voor enkele KVO-spelers wordt het dan weer een blij weerzien met hun oude ploeg. Akpala, Capon, Gano, Jonckheere, Lombaerts en Rozehnal hebben een Club-verleden. (jve)

KV KORTRIJK. Beperkte keuzemogelijkheden voor Anastasiou tegen Standard

Anastasiou heeft weinig keuzemogelijkheden voor zijn selectie voor Standard. “Wie honderd procent fit is, speelt”, aldus de coach. De Griek zal moeten schuiven, want De Smet blesseerde zich vorig weekend. Budkivskyi was de voorbije weken een vaste waarde, maar is onzeker door buikgriep. Jeleel Ajagun werd door de fans verkozen als beste Kortrijk-speler van de vorige maand. De Nigeriaan haalde het voor Kaminski en D’Haene. Ajagun scoorde in september tegen Anderlecht en Oostende. (gco)

KV OOSTENDE. Ook Rezaeian terug bij de groep

Gisteren keerde Ramin Rezaeian als laatste international terug bij de groep. Hij trainde mee, maar door zijn late terugkeer en het reizen begint hij zo goed als zeker op de bank tegen Club Brugge. Jonckheere en Banda zijn nog een tijdje out. Voor de wedstrijd tegen Club Brugge staat er heel wat randanimatie gepland. Zo lanceert shirtsponsor Accent Interim zijn nieuwe logo. In de hoofdtribune zal Woonboulevard alle supporters van klappers voorzien om zo veel mogelijk lawaai te maken. Depora zorgt dan weer voor strandballen en partypoppers. (jve)

LOKEREN. De Sutter haakt ziek af

Tom De Sutter trainde gisteren wegens ziekte niet mee en raakt niet fit voor de wedstrijd tegen STVV. Mario Ti- cinovic is intussen volledig hersteld van zijn schouderblessure en trainde de voorbije week mee met de groep, maar hij werd niet geselecteerd. Een eerste selectie is er dan weer wel voor Yusuf Lawal, de 19-jarige Nigeriaan die deze zomer naar Daknam kwam. Voor het overige kan trainer Peter Maes nog geen beroep doen op de geblesseerden Bob Straetman, Guus Hupperts, Mohamed Ofkir en Gary Martin. (whb)

RC GENK. Karelis hervat maandag na tien maanden met beloften in Lokeren

Het einde van de tunnel is in zicht voor Nikos Karelis. Bijna tien maanden nadat hij met afgescheurde kruisbanden uitviel, staat de spits maandag weer op het veld met de beloften in Lokeren. Genk organiseert al vijf jaar een blindentribune bij elke thuiswedstrijd. Met een hoofdtelefoon krijgen blinde of slechtziende fans commentaar van vrijwilligers. Voor de match tegen Moeskroen zullen staatssecretaris Demir en burgemeester Dries plaatsnemen in de blindentribune. Geblinddoekt en met hoofdtelefoon.(rco)

STANDARD Sa Pinto ontkent verplichte 9 op 9

Dat Standard – en dus ook zijn trainer – de punten hard nodig hebben, is duidelijk. Kansen creëren blijft zo moeilijk voor Standard, dat met amper zes goals de minst scorende ploeg van de Jupiler Pro League is. De komende weken moet daar verandering in komen. Standard heeft een haalbaar programma. De berichtgeving als dat Sa Pinto 9 op 9 moet halen om zijn baan te redden, weerlegt de trainer. “Een ultimatum? Ik spreek wekelijks met Bruno Venanzi en Olivier Renard. Ze hebben niet gezegd dat ik verplicht ben om negen op negen of twaalf op twaalf te pakken. Maar het doel is altijd om te winnen.” (bfa)

STVV. Onuitgegeven aanval door chronisch gebrek aan spitsen

Door een gebrek aan spitsen moet De Roeck op zoek naar een alternatief. Mogelijk kiest hij voor Legear of Botaka in de punt of probeert hij het zonder diepste man. Yohan Boli sukkelt met een botkneuzing, maar start op de bank. Bezus is niet paraat, net als derde doelman Schevenels, die te veel hinder ondervindt van zijn botsing bij de beloften. Op training kreeg hij weer te maken met duizeligheid.(gus)

WAASLAND-BEVEREN. Jans niet in de selectie

Laurent Jans (knie) blesseerde zich tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden met Luxemburg en zit daardoor voor het eerst dit seizoen niet in de selectie. Trainer Philippe Clement moet daardoor wat schuiven en kiest wellicht voor de jonge Jur Schryvers om Jans te vervangen, al kan hij in de plaats daarvan ook kiezen voor Maximiliano Caufriez. Voor de rest is iedereen – op de langdurig geblesseerden Vanzo en Schwartz na – fit. Niels De Schutter traint intussen opnieuw mee met de groep, maar werd voorlopig toch nog niet geselecteerd door Clement. (whb)

ZULTE WAREGEM. Vandaag beslissing over De Sart

Pas vandaag wordt de knoop doorgehakt of Julien De Sart speelklaar is voor de verplaatsing naar Antwerp. “Het gaat hier wel om een hersenschudding, hè. Julien heeft nog last van vermoeidheid en dat hij een reactie heeft op bepaalde duels op training, dat zijn logische dingen”, zegt coach Dury. “Het zal nipt worden. We wachten af wat het geeft.” Dury wil ook complimenten geven aan zijn medische staf. “Het gebeurt niet zo veel dat je de luxe hebt om dat te zeggen. We hebben al een pak matchen gespeeld. Op De Sart en de revaliderende Bossut na is iedereen fit.” (jcs)