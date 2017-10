Onschuldige man onterecht beschuldigd van dubbele moord: na 23 jaar vrijgelaten

In de Amerikaanse staat Kansas is vrijdag een man die onterecht was veroordeeld, na 23 jaar gevangenschap vrijgelaten. De nu 41-jarige Lamonte McIntyre werd toen hij 18 was schuldig bevonden aan een dubbele moord, terwijl er geen fysieke bewijzen waren en hij een alibi had.

McIntyre werd in 1994 op zijn 17de gearresteerd voor de moord op twee mannen in een blauwe Cadillac in Kansas City. Een jaar later werd hij daarvoor ook veroordeeld tot twee keer levenslang, ondanks een gebrek aan bewijzen en een alibi: zijn familie kon bevestigen dat de tiener op het moment van de moorden gewoon thuis zat. Toch werd schuldig bevonden op basis van getuigenissen, die later door de getuigen weer werden ingetrokken.

Het dossier van de ondertussen 41-jarige McIntyre werd door een rechter herbekeken. Het dossier kwam op het bord van de procureur van Wyandotte County, Mark Dupree, die “nieuwe informatie” vond die de identificatie van de dader door getuigen in twijfel trekt.

Volgens The Washington Post hadden de originele onderzoekers nooit huiszoekingsbevelen bemachtigd en konden ze zelfs geen enkel verband tussen McIntyre en de slachtoffers aantonen. Hij werd opgepakt na minder dan 20 minuten van ondervragingen. McIntyre hield zelf altijd zijn onschuld staande.