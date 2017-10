Het was een week om nooit meer te vergeten voor Eden Hazard. Hij scoorde voor de Rode Duivels twee keer tegen Cyprus en zag ook zijn broer Thorgan de netten doen trillen. “Hopelijk komt er ooit een derde broer bij”, aldus Hazard in een interview met Sports Late Night. Daarnaast gaf hij ook zijn visie over enkele Belgen in de Premier League, zoals Romelu Lukaku en Michy Batshuayi.