In dit circus zijn geredde pitbulls de sterren in plaats van leeuwen en olifanten

In de shows van het populaire Midnight Circus in de Amerikaanse stad Chicago zijn er geen leeuwen en olifanten te zien. Die hebben plaatsgemaakt voor twee pitbulls: Junebug en Rosie Rae. Dankzij de eigenaars van het circus kregen zij een beter leven.

Het Midnight Circus werd in de jaren 90 opgericht door Jeff Jenkins - een voormalige clown van de Ringling Brothers - en zijn vrouw Julie. Destijds kreeg hun pitbull Lola al snel een vaste act in de voorstellingen. “Ze hield van die optredens”, zegt Jeff Jenkins (49). “Ze nam het heel serieus en zag het echt als haar job.”

Toen Lola vier jaar geleden overleed, werd ze opgevolgd door Junebug en Rosie Rae.

Jenkins ontmoette Junebug toen hij gratis pitbulltraining gaf in een arme buurt in Chicago. De hond kwam mee met een jongetje, dat duidelijk veel van hem hield. Maar de man kon zien dat iemand anders de hond mishandelde. Daarom stelde hij voor om Junebug te adopteren. In ruil mocht het jongetje zijn assistent zijn tijdens de lessen. Enkele jaren later adopteerde hij Rosie Rae ook uit het asiel.

De pitbulls delen inmiddels het podium met acrobaten, luchtacrobaten en clowns. Met de voorstellingen hoopt Jenkins de negatieve stereotypen over pitbulls uit de weg te helpen. Daarnaast zamelt hij met het circus ook geld in voor goede doelen.

“Honden zijn een belangrijke manier om mensen te bereiken met een andere mening en andere culturen”, klinkt het. “Wij helpen mensen die geen middelen of mogelijkheden hebben. Als je de mensen helpt, help je de honden.”