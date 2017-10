Nainggolan en vrouwlief doen hun trouw over, maar de heisa rond Rode Duivels is nooit veraf

Radja Nainggolan moet zowat de meest besproken Rode Duivel zijn van de afgelopen weken. De middenvelder werd alweer niet opgeroepen door bondscoach Roberto Martinez. ‘Il Ninja’ liet het echter niet aan zijn hart komen. Hij hernieuwde zijn trouwgeloften met vrouwlief Claudia, maar ook daar was de nationale ploeg niet veraf.

Het Italiaanse blad ‘Diva e Donna’ kreeg de eer uit te pakken met exclusieve foto’s van het stel, dat sinds 2011 officieel als man en vrouw door het leven gaat. “Ik heb nog nooit een wit kleed gedragen, dit is dan ook heel emotioneel voor mij”, vertelde Claudia aan het magazine. “Ook voor Radja was het heel emotioneel. Ik zag dat hij ook een beetje schrik had. Het is een beetje als onze trouwbeloftes vernieuwen.”

Maar ook de emotionele dag kreeg Nainggolan vragen over zijn niet-selectie voor de Rode Duivels. “De ene keer is het omdat ik drink, de andere keer omdat ik rook. Dan is het omdat ik niet geconcentreerd ben of te laat kom. Maar ook daar ben ik niet de enige. Er is altijd wel een reden om mij thuis te laten”, aldus Nainggolan.

Lees ook:Bondscoach Martinez: “Ik ga Radja Nainggolan niet selecteren onder druk van de fans

Foto: Diva e Donna