Onyekuru verrast: “Hoop vanaf januari voor Everton te spelen”

Henry Onyekuru is op toerental aan het geraken bij Anderlecht. De Nigeriaan loodste paars-wit met twee goals voorbij KV Mechelen en zit al aan zes stuks in de competitie. Zijn goede vorm geeft hem vertrouwen en doet hem dromen. “Ik hoop in januari naar Everton te trekken”, verklapte hij aan La Dernière Heure. Maar kan dat wel?

Eerder deze week meldden verschillende Nigeriaanse bronnen al dat een vervroegd vertrek bij Anderlecht mogelijk zou zijn. Everton komt maar moeilijk tot scoren en zou er daarom aan denken om Onyekuru in januari al naar Engeland te halen. Die geruchten werden extra gevoed toen de spits tijdens de interlandbreak in Liverpool was. “Ik had daar inderdaad een ontmoeting. Ik wacht op iets, maar meer kan ik daar niet over zeggen”, klinkt het in La Dernière Heure.

Foto: Instagram Henry Onyekuru

Maar Onyekuru laat nadien wel het achterste van zijn tong zien. “Ik hoop dat ik vanaf januari voor Everton kan spelen. De club is tevreden over mijn seizoensbegin. Het is echter nog geen januari en mijn focus ligt volledig op Anderlecht.” Een overstap in januari naar de Premier League lijkt op dit moment echter niet mogelijk. Onyekuru heeft namelijk nog geen werkvergunning voor Engeland. Vooral het feit dat hij nog maar één interland speelde, vormt daarbij een struikelblok. Een uitzondering is theoretisch mogelijk, maar het blijft de vraag of het zover komt.