Tomaat-garnaal opnieuw betaalbaar

De prijzen voor de grijze garnaal zijn in vijf weken tijd met 40 procent gezakt. Op dit moment betaal je nog ongeveer een tiende meer dan normaal in deze periode. “We zijn blij dat de grijze garnaal weer betaalbaar wordt voor iedereen”, zegt Charles Devinck, voorzitter van de Vlaamse Federatie van Vishandelaars.

Volgens Devinck was het voorbije jaar een dieptepunt. “Er waren gewoon geen garnalen te vangen. Schepen kwamen terug met de helft minder vangst. En dan raken de voorraden bij de leveranciers ook op. Een reden is er trouwens niet. Een speling van de natuur. Het ene mosseljaar is ook beter dan het andere.”