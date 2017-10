Daarom word je dikker tijdens het werk (zonder dat je het weet)

Door een hele dag aan je bureau te zitten, verbrandt je nog geen 100 ckal per uur. Dus dat snackje hier en die traktatie hebben vaak een grote invloed dan je denkt, zegt de Australische voedingsdeskundige Susie Burrell, die onderzocht waar de grote boosdoeners zitten.

“Kantoorjobs maken dat we niet alleen de hele dag zitten, ze geven ons ook de kans om veel te eten”, zegt Burrell aan de Australische website Courier Mail. “Uit onderzoek weten we dat we ons na een tijdje gaan gedragen zoals de mensen waarmee we onze tijd spenderen, dus als onze collega’s voedsel met veel calorieën eten, zijn we vaker geneigd dat ook te doen.” Maar zelfs als we denken dat we het redelijk gezond houden, eten we vaak meer dan we denken.

Opgepast met gedroogd fruit en noten

Noten zitten vol gezonde vetten en zijn dus een prima snack voor op kantoor. Maar net omdat ze gezond zijn, vergeten we wel eens dat 100g noten al snel 600 ckal bevatten. Idem met gedroogd fruit: gezonder dan snoep, maar nog steeds vol suiker. “Je eet beter vers fruit dan gedroogd en je beperkt de noten best tot een kleine portie per dag”, zegt Burrell.

Koekjes

Een koekje bij de koffie, dat is gezellig. Maar dat ene koekje bevat rond de 100 ckal en 3 à 4 gram vet, en het blijft meestal niet bij eentje. “Het probleem als je één of twee koekjes bij je thee of koffie neemt, is dat het een gewoonte wordt en dat je niet meer kan genieten van een warme drank zonder iets zoets erbij”, zegt Burrell. “Als er op kantoor koekjes liggen, probeer ze dan uit het zicht te leggen - in een doos bijvoorbeeld - zodat je minder in de verleiding komt.”

Melk bij de koffie

Neem je liever een latte of een cappuccino dan een kopje koffie? Ook hier loeren verborgen calorieën: een kop koffie met een scheutje melk bevat 8 ckal (voor 240 ml), maar maak er een cappuccino of een latte van en je komt al snel aan 80 of 100 extra ckal per dag. “Als je van koffie met veel melk houdt, probeer er dan bij eentje per dag te houden en drink de rest van de dag je koffie of thee zwart”, zegt Burrell. “Ons lichaam compenseert vloeibare calorieën niet, wat betekent dat we niet minder gaan eten als we meer calorieën gedronken hebben”.

Zeg ‘nee’ tegen de cake

Dat ene stukje cake waarmee je collega trakteert, kan 300 tot 400 ckal en 10 à 12 gram vet bevatten. En aangezien elke reden goed is om er ééntje mee te nemen, zie je zelf ook wel hoe die traktaties je dikker maken. “Probeer toch wat vaker ‘nee’ te zeggen tegen cake”, zegt Burrell. “Lukt dat niet, probeer de verjaardagstraktaties te beperken tot één keer per maand”.