Klopp hekelt Mourinho: “Zo verdedigend spelen zou niet aanvaard worden bij Liverpool”

Manchester United was met een duidelijk plan naar Liverpool afgezakt: geen doelpunt tegen krijgen. Dat lukte, want na een teleurstellende topper werd het 0-0. Fans en analisten reageerden teleurgesteld op het defensieve spel van The Mancunians. Ook Liverpool-coach Jürgen Klopp gaf er zijn ongezouten mening over en spaarde José Mpurinho niet.

“Manchester United kwam voor een punt en dat hebben ze. Wij wilden drie punten en die hebben we niet”, vertelde de Duitser bij Sky Sports. “Ik ben er zeker van dat Liverpool zo zou spelen, dat het niet aanvaard wordt. Maar bij United is dat wel het geval. Het wordt moeilijk als een topclub als Manchester United zo defensief gaat spelen. Dan krijg je geen 20 kansen. We hadden er enkele, waaronder een grote in de eerste helft, en we moesten volgens mij een penalty krijgen. We waren ongelukkig.”

Man Utd-doelman David De Gea ontpopte zich tot de held van zin ploeg, met een geweldige save. “Het was instinctief”, aldus de Spaanse doelman. “Ik probeerde snel te reageren en redde met mijn voet. Het was een belangrijke redding.”