Bondscoach Martinez: “Hazard vertegenwoordigt de Waalse mentaliteit, De Bruyne de Vlaamse”

De prestaties van de Rode Duivels in de WK-kwalificatiecampagne zijn ook in Spanje niet onopgemerkt voorbij gegaan. In de Spaanse sportkrant AS staat er dit weekend dan ook een groot interview met de Spaanse bondscoach van de Rode Duivels, Roberto Martinez. Hij stelt dat de Rode Duivels het WK kunnen winnen, maar dat vooral het mentale aspect de Duivels parten kunnen spelen.

Op de vraag waarom Martinez, drie maand na zijn ontslag bij Everton, koos voor de Rode Duivels, had de Spanjaard een duidelijk antwoord klaar. “Bij Everton trainde ik drie Belgen (Fellaini, Mirallas en Lukaku, red.). Dat waren drie compleet verschillende spelers, maar ik was geïntrigeerd om te weten waar ze gevormd waren. Ik kwam intussen de weten dat de Bond en de voetbalclubs hand in hand samenwerken en mensen en middelen delen, één van de grootste pluspunten in het Belgische voetbal.”

Martinez is intussen dertien maanden aan de slag, en ziet de culturele diversiteit in België als een groot plusplunt. “Het is zeer goed om die mix in de kleedkamer te zien. De capaciteiten van een Franstalige speler, met daarnaast een Vlaamse speler en ook een speler van Afrikaanse afkomst, dat geeft een fantastische mix. Zo vertegenwoordigt Eden Hazard de Waalse mentaliteit, terwijl Kevin De Bruyne de Vlaamse speler perfect omvat. Diversiteit maakt ons sterker. Ik leer trouwens ook Frans en Nederlands.”

De bondscoach gelooft trouwens ook dat de Rode Duivels het WK kunnen winnen. Maar hij ziet nog werkpunten voor de Rode Duivels. “We zijn het eerste Europese land dat zich kon plaatsen voor het WK, dus we hebben goed werk geleverd. Maar nu moeten we die mentaliteit handhaven om met iedereen te concurreren. Daar kunnen de Duivels nog wat leren van Spanje, want het mentale aspect is belangrijker dan onze sterkte.”