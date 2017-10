Blamage voor Chelsea: Crystal Palace vindt eindelijk de weg naar doel en pakt eerste zege van het seizoen

Chelsea heeft een zure nederlaag geleden op het veld van Crystal Palace. De rode lantaarn had voor vandaag nog geen enkele keer gescoord, maar tegen Thibaut Courtois deed het plots twee keer de netten trillen. Chelsea kon dat maar één keer doen en ging met 2-1 onderuit.

De partij was amper tien minuten ver toen de eerste verrassing van de dag plaatsvond: Crystal Palace scoorde zowaar. Dat was The Eagles dit seizoen nog niet in de gelukt in de Premier League, maar na bijna 650 minuten voetballen was het dan toch zover. Cabaye werkte het leer via Azpilicueta in doel en Chelsea stond al vroeg op achterstand.

Maar de regerende landskampioen reageerde meteen en middenvelder Bakayoko kopte de gelijkmaker snel tegen de touwen. Erop en erover zou je denken, maar niets was minder waar. Chelsea beet zijn standen stuk op de stugge thuisploeg en vlak voor rust een tweede ijskoude douche. Zaha dribbelde zich mooi door de bezoekende defensie en liet Courtois een tweede keer kansloos.

Zaha schuift de 2-1 voorbij Courtois. Foto: Photo News

Het werd een namiddag om snel te vergeten voor Batshuayi. Foto: REUTERS

Chelsea slaagde er na de pauze niet meer in om de achterstand weg te werken. Michy Batshuayi, die na een uur werd gewisseld, kon zich niet doorzetten. Ook Eden Hazard en invaller Charly Musonda slaagden er niet om de scheve situatie om te buigen. Chelsea maakt zo een pijnlijke uitschuiver en ziet daardoor Manchester City, Manchester United en Tottenham uitlopen. Het blijft voorlopig wel vierde, maar kan later op de dag Arsenal of Watford nog over zich zien springen.