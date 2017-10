Cercle Brugge kan niet winnen van Roeselare in Proximus League

Slechte zaak voor Cercle Brugge in de Proximus League. De Bruggelingen konden niet winnen tegen de buren van Roeselare (1-1) en zien OHL, dat gisteren won en over Beerschot-Wilrijk naar de leiding sprong, twee punten verder weglopen.

Het waren de bezoekers die iets voorbij het halfuur op voorsprong kwamen via Cornet die lullig balverlies in de Cercle-verdediging genadeloos afstrafte. De thuisploeg ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker en kreeg loon naar werk toen Mercier een licht toegekende strafschop in tweede tijden wist om te zetten.