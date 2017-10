Onbekende spant staaldraad op keelhoogte aan toegangsweg voetbalterrein: “Laf en dom. Wie doet nu zoiets?”

Hoeilaart - Een of meerdere daders hebben vrijdagavond in de gemeente Hoeilaart een staaldraad over een weg gespannen. Dat meldt VTM nieuws. De kabel kon voorbijgangers ernstig verwonden, want ze was op keelhoogte gespannen.

De draad, gespannen tussen een boom en een hek, bevond zich op de toegangsweg naar de voetbalclub van Hoeilaart. Hij werd net optijd ontdekt toen een buurvrouw er met haar wagen tegen reed. Daardoor zijn heel wat jongeren aan erger ontsnapt, want een halfuur later begon een mosselfestijn en zouden 120 jeugdspelers via de straat naar de training fietsen.

“Als de wagen er niet tegen was gereden, dan was er zeker iemand één van de kinderen tegen gereden. Het is laf en dom. Wie doet nu zoiets? De spelers hebben heel veel geluk gehad. Je wil niet denken wat er had kunnen gebeuren”, zegt Gino Vandervoort, voorzitter van ERC Hoeilaart. Het is niet duidelijk of er kwaad opzet in het spel is.

Eerder incident

Ook Tim Vandenput (Open VLD), burgemeester van Hoeilaart, reageert verbijsterd. “Dit is levensgevaarlijk. Ik vergelijk dat met het zetten van landmijnen in een straat in elke gemeente van Vlaanderen. Dat is wat mij betreft poging tot moord.”

Het incident doet denken aan een soortgelijke gebeurtenis een week geleden in Terlanen. Ook daar had een onbekende een ijzerdraad op keelhoogte gespannen op een plaats waar veel mountainbikers passeren. De politie gaat onderzoeken of er een link is tussen beide incidenten.