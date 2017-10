Real Sociedad, met invaller Adnan Januzaj, pakt volle buit bij Alavés

Real Sociedad heeft zaterdag op de achtste speeldag in de Spaanse Primera Division de drie punten veroverd. Het team uit San Sebastian ging op bezoek bij Alavés winnen met 0-2.

Real Sociedad maakte pas in het slotkwartier het verschil. Eerst opende Oyarzabal (77.) de score, enkele minuten later deed Elustondo (81.) de boeken toe. Adnan Januzaj viel bij de bezoekers in de 67e minuut in.

In de stand staat Real Sociedad met dertien punten op de zevende stek. Later op de avond staat in Madrid de topper op de agenda tussen Atletico, vijfde in de stand, en leider Barcelona. Lionel Messi en co. wonnen deze jaargang al hun zeven wedstrijden en tellen vier punten meer dan eerste achtervolger Real Madrid, dat eerder op de dag in Getafe won met 1-2.