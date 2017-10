Premier League: Arsenal onderuit tegen Watford met Rode Duivel negentig minuten op het veld

Watford heeft op de achtste speeldag in de Premier League een felbevochten zege geboekt tegen Arsenal. De partij eindigde op 2-1.

Arsenal klom op voorsprong via routinier Mertesacker (33.). Watford vocht zich echter terug in de match. Deeney (71.) tekende twintig minuten voor affluiten voor de gelijkmaker, en Cleverley (90.+2) hield met een treffer in de toegevoegde tijd de drie punten alsnog thuis. Christian Kabasele speelde de volledige partij in het hart van de thuisdefensie.

In de stand springt Watford (15 punten) over Arsenal naar de vierde stek, op zeven punten van leider Manchester City. Arsenal staat met dertien punten zesde.