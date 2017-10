Thomas Meunier: “Mijn zes miljoen klopten de 400 miljoen van Neymar en Mbappé”

Paris Saint-Germain heeft in zijn kern vele sterren, maar Thomas Meunier ging deze keer met de meeste aandacht lopen. De Rode Duivel bezorgde met twee doelpunten in zijn eentje PSG de volle buit op het veld van Dijon (1-2). “De zes miljoen van mijn transfer hebben de 400 miljoen van Neymar en Mbappé geklopt”, reageerde een gevatte Meunier.

Meunier kwam in de zomer van 2016 over van Club Brugge voor een bedrag tussen de zes en zeven miljoen euro. Een peulschil vergeleken met de 222 en 180 miljoen die PSG afgelopen transferperiode neertelde voor respectievelijk Neymar en Kylian Mbappé. “Normaal is het aan hen om goals te scoren”, vertelde de Belg met een knipoog. “Maar tegen Dijon deden de zes miljoen het dus beter dan de 400 miljoen. Dat hebben we in de kleedkamer na de partij ook tegen elkaar gezegd.”

PSG raast door de Franse Ligue 1 en voert de stand aan met 25 punten, zes meer al dan eerste achtervolger Monaco. De Parijzenaars maken woensdag op de derde speeldag van de Champions League de verplaatsing naar Anderlecht.