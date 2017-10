Dieven stelen peperdure auto’s in nog geen minuut door hoogtechnologische snufjes van het dark web te gebruiken

De Londense politie waarschuwt voor criminelen die hoogtechnologische snufjes inzetten om peperdure wagens in een mum van tijd te stelen, nadat enkele auto’s op die manier werden ontvreemd. Bovenstaande beelden werden door een bewakingscamera gefilmd tijdens de meest recente diefstal van een gloednieuwe BMW. Door middel van technologie die de dieven via het dark web in handen krijgen, kunnen ze de auto’s in minder dan een minuut aan de praat krijgen en zijn ze razendsnel vertrokken met hun buit.

Vijftig seconden. Zo lang duurde het tot deze dieven een gloednieuwe BMW die 60.000 euro kostte, konden stelen in Noord-Londen. Het slachtoffer werd nog wakker door het geluid van de motor van zijn auto, maar was zijn voertuig - dat hij pas een maand had - al kwijt voor hij nog maar door het raam kon kijken. Ook zijn buurman zag zijn dure wagen op die manier gestolen worden.

Toen de eigenaar van de BMW zijn beveiligingscamera bekeek, zag hij toch zijn verbazing dat de dieven nog geen minuut nodig hadden om met zijn “droomauto” te ontsnappen. “Ik was er het hart van in”, aldus de zakenman die liever anoniem blijft. “Het was enorm moeilijk om de auto te kunnen krijgen. Ik werk hard, zorg goed voor mijn gezin en dan komen die smeerlappen je eigendom stelen.”

Het is al de vierde keer dat een peperdure auto op dergelijke, razendsnelle manier werd gestolen de afgelopen maanden. Volgens de Londense politie maken de criminelen gebruik van hoogtechnologische snufjes die ze op het dark web kunnen kopen. Het dark web bevindt zich in de duistere hoekjes van het internet en bestaat uit websites die niet kunnen worden gevonden door zoekrobots en ook niet rechtstreeks toegankelijk zijn. De websites - die vaak illegale producten of diensten aan de man brengen - kunnen alleen maar bezocht worden als er wordt gebruikgemaakt van speciale software.

Wijdverspreide technologie

Via die duistere websites is het dus mogelijk om gadgets te kopen, die volgens experts een zwak punt uitbuiten in het systeem van auto’s die zonder sleutel werken. Die auto’s kunnen worden geopend en gestart met een druk op een draadloze knop, maar dat systeem kan dus voor de gek worden gehouden door de gadgets. De snufjes - die gewoon op internet kunnen worden besteld - versterken het signaal van de nieuwe generatie sleutelloze wagens, waardoor de computer van de voertuigen om de tuin wordt geleid.

Een woordvoerder van de Londense politie waarschuwt nu dat dergelijke technologie vroeger vooral werd gebruikt om peperdure wagens te stelen. “Maar de technologie is nu al wijdverspreid, waardoor de ‘aanvallen van op afstand’ gebruikelijker zullen worden onder autodieven.”

Vorig jaar nog testte een Duitse autoclub negentien verschillende automerken, zoals een BMW, Volkswagen, Toyota en een Ford. Alle auto’s waren in enkele seconden open, met een apparaat dat werd gebouwd met alledaagse elektronische onderdelen.