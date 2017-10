Nu echt over en uit voor Harvey Weinstein: organisatie Oscars zet omstreden filmproducent op straat

De onthullingen rond Harvey Weinstein hebben hem nu ook zijn plaats gekost in de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscars. De filmproducent werd volgens met een overgrote meerderheid weggestemd. Het zet daarmee één van zijn belangrijkste leden aan de deur.

Het 54 leden tellende bestuur nam de beslissing na een spoedzitting die bijeen was geroepen in het licht van de schandalen rond Weinstein. In een gezamenlijke mededeling liet de academie weten dat de beslissing om hem aan de deur te zetten “ruim boven een tweederdemeerderheid kwam”.

“We doen dit niet alleen om ons duidelijk te distantiëren van iemand die zijn collega’s niet respecteert, maar ook om een belangrijk signaal uit te sturen. Het tijdperk van het opzettelijk negeren van seksueel ontoelaatbaar gedrag en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is voorbij. We hebben hier te maken met een heel groot probleem waarvoor geen plaats is in onze maatschappij”, klinkt het fors.

De academie zal er naar eigen zeggen alles aan doen om “een ethische standaard uit te werken die alle leden van de academie zullen moeten naleven”. Het is de eerste keer in zijn negentigjarige bestaan dat de organisatie een beslissing van die orde heeft genomen. Het bestuur wil met het ontslag vooral een belangrijk symbolisch signaal uitsturen.

Tientallen getuigenissen

Tientallen jaren kon Harvey Weinstein, één van de machtigste figuren binnen Hollywood, ongestoord zijn gang gaan bij vrouwen. Maar begin oktober getuigden enkele actrices in The New York Times over ongewenste fysieke aanrakingen of seksuele aanrandingen van de filmproducent, waardoor de man zijn carrière definitief voorbij lijkt.

