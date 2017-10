Na meer dan 40 jaar trekt Volkswagen de stekker uit de Scirocco

Volkswagen heeft aangekondigd dat het stopt met de productie van de Scirocco, het sportieve model dat al sinds 1974 in het gamma van de autobouwer zit. Het laatste model is officieel van de band gerold.

De reden waarom de fabrikant de productie stopzet is onder meer te wijten aan het dieselschandaal, een grote besparingsronde en de grotere focus op elektrische wagens. Op die manier hoopt het bedrijf zich beter te wapenen tegen de toekomst.

Hoewel quasi alles van de Scirocco, dat in 1974 voor het eerste van de band rolde, gebaseerd was op het Golf-platform, werd bijna elk onderdeel opnieuw ontworpen. De fabrikant wou op die manier de bestuurder een sportievere rij-ervaring garanderen.

In 1992 werd de productie van het model even stopgezet om het andere sportmodel, de Volkswagen Corrado, beter in de markt te kunnen zetten. Maar in 1995 kwam er ook aan de productie van dat model een einde. Het heeft uiteindelijk tot 2006 geduurd tot Volkswagen opnieuw met de Scirocco op de markt kwam.

Nu de autobouwer heeft aangekondigd dat het de productie van het model heeft stopgezet, is de kans groot dat autofans wellicht nog snel een bestelling zullen plaatsen. Want de wagens die reeds gebouwd zijn, zullen wel nog in de handel komen, zo klinkt het nog bij Volkswagen.