STVV raakte bij Lokeren niet verder dan een 1-1 gelijkspel, waardoor de Truienaars mogelijk wegzakken in de stand. Toch hadden de Limburgers reden tot klagen, want de 1-2 van Jordan Botaka in het slot van de match werd onterecht afgevlagd voor offside. Elton Acolatse behield dan wel het overzicht, hij had best gekeken naar de wedstrijd van Anderlecht op vrijdag. Toen bevond Henry Onyekuru zich in exact dezelfde situatie, hij scoorde wél zelf...