Armoede-onderzoekers gechoqueerd door persoonlijke aanval van Zuhal Demir: “Trump is overgewaaid naar Vlaanderen”

De auteurs van het jaarboek ‘Armoede in België’ pikken het niet dat staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) hen persoonlijk aanvalt. Zij hadden deze week scherpe kritiek op het armoedebeleid van de regering, en dat moeten ze nu bekopen met een giftige en opvallend persoonlijke repliek van Demir. “Een Trumpiaanse manier van reageren”, vinden de onderzoekers. “We willen een inhoudelijk debat, geen scheldpartij.”

“Haar temperament is nog een werkpunt”, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever toen hij Demir vorig jaar aanstelde als staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Die reputatie doet ze opnieuw alle eer aan. Mikpunt van haar toorn zijn dit keer de auteurs van het jaarboek Armoede in België.

In dat boek zijn de armoede-experts opvallend scherp voor het beleid van deze regering, dat volgens hen soms “meer lijkt op een strijd tegen mensen in armoede, dan op armoedebestrijding”. Tijdens de persconferentie afgelopen woensdag reageerde de kabinetsadviseur – die Demir verving – nog opvallend mild op die kritiek. “Het is de taak van wetenschappers om kritisch te zijn voor het beleid”, zei hij. “De bedoeling van het boek is net om een debat op gang te brengen.”

Maar blijkbaar had de man, die voor kort zelf armoede-onderzoeker was, voor zijn beurt gesproken. Via Facebook verspreidde Demir vrijdag een giftige tegenreactie. Ze viseert in het bijzonder twee coauteurs van het boek, Ides Nicaise (KU Leuven) en Jan Vranken (Universiteit Antwerpen). Ze suggereert dat beiden vooringenomen zijn, en door hun banden met SP.A en PVDA meer activisten dan academici zijn. Vooral Vranken moet het ontgelden. Demir sluit haar tekst zo af: “Even goede vrienden. Of slechte in uw geval, mijnheer Vranken. We onthouden de wetenschap, en de scheldpartijen filteren we er gewoon uit. Nu ik eraan denk, het omgekeerde van uw discours eigenlijk.”

“Raadpleeg boek”

Een opmerkelijk persoonlijke aanval tegen wetenschappers die hun onderzoek nota bene in opdracht van Demir zelf hebben uitgevoerd. “Deze discussie is ook naast de kwestie”, zegt Julien Van Geertsom, voorzitter van POD Maatschappelijke Integratie, en zo de hoogste ambtenaar in dienst van Demir. “Alle bijdragen in het boek zijn wetenschappelijk verantwoord. Ze worden telkens kritisch nagelezen door externe wetenschappers, en er is een begeleidingscomité dat waakt over het wetenschappelijke karakter. Het kabinet is in dat comité trouwens ook vertegenwoordigd.”

De auteurs zelf hebben een gemeenschappelijke tekst gemaakt als reactie op Demir. Daarin roepen ze de staatssecretaris op “om het debat op een serene en intellectueel eerlijke wijze te voeren, over de inhoud van het boek”. “Dit is een uitnodiging om het boek te raadplegen, niet om de auteurs persoonlijk aan te vallen”, schrijven ze. Demir had in haar tekst namelijk geschreven dat ze het boek nog niet had gelezen, maar enkel reageerde op de citaten in de krant.

Schiet niet op boodschapper

Aan de telefoon is de geviseerde Jan Vranken, pionier van het armoede-onderzoek in Vlaanderen, minder diplomatisch. Hij noemt de uithaal van Demir “beneden alles”. “Ik doe al veertig jaar onderzoek naar armoede”, zegt hij. “Ik heb ook al veel discussies meegemaakt. Ministers van alle partijen hebben al kritische bedenkingen gehad op onze jaarboeken. Maar het is de eerste keer dat er zo op de boodschapper wordt geschoten. Dit is een Trumpiaanse manier van reageren, die komt overgewaaid naar Europa en Vlaanderen. Als jouw wetenschappelijke conclusies niet stroken met de ideologische uitgangspunten van de politiek verantwoordelijken, zijn scheldpartijen blijkbaar nog de enige mogelijke reactie.”