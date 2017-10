Bart De Pauw lyrisch over ingrijpen Tom Waes na ongeval

Bart De Pauw is nog onder de indruk van Tom Waes. Dit keer niet van zijn tv-programma’s, maar van zijn koelbloedig handelen vlak na een ongeval.

“We kwamen van een etentje in Brussel”, vertelde De Pauw in het Joe-programma Het Heilig Huis van Evi Hanssen. “Een vrouw stak de baan over en ze werd tien meter in de lucht gekatapulteerd. Iedereen was verbijsterd en verlamd, maar de enige die direct zijn gevarendriehoek uithaalde en de weg afzette, was Tom. Hij liep direct naar het slachtoffer. Het was verschrikkelijk hoe verhakkeld ze op de weg lag. Hij legde onmiddellijk een jas over haar en begon met de vrouw te praten tot de ambulance er was. Twee uur nadien, toen we eentje gingen drinken om van de emoties te bekomen, trok hij lijkbleek weg. Hij kreeg zijn klop en besefte wat er allemaal was gebeurd.”

Waes pleit zelf voor EHBO-lessen voor kinderen. “We leren onze kinderen wat er op de bodem van de oceaan leeft of welke merken in de winkels liggen, maar wat ze moeten doen bij brandwonden of ongevallen, dat niet. Terwijl dat zo essentieel is.”