Politie waarschuwt voor nieuwe trend onder fietsdieven (en wat u er aan kan doen)

De klassieke fietsendief – m/v prutst aan fietsslot en rijdt ermee weg – maakt plaats voor de Grote Georganiseerde Bende. Professionele krakers, voornamelijk uit Moldavië, Litouwen en Roemenië, specialiseren zich in het leeghalen van fietswinkels en hebben daarbij vooral oog voor het duurdere werk. Buit in twee jaar tijd in ons land: 12 miljoen euro.

De fietsdiefstallencijfers zijn al een paar jaar dezelfde: een kleine honderd fietsen per dag. In 2016 werden er 34.050 gestolen. De eerste drie maanden van dit jaar als 6.686. Op zich zijn die cijfers hoog, maar weinig opzienbarend. Er is zelfs een licht dalende trend. Niet dat dat betekent dat er minder diefstallen zijn, maar de slachtoffers geven ze minder aan. Harde cijfers bestaan daar niet van, maar men gaat ervan uit dat ongeveer een derde van de fietsdiefstallen wordt aangegeven.

Wat wél heel duidelijk is: de jongste jaren is er een opvallende groei van het aantal diefstallen van dure fietsen: racefietsen van vijfduizend euro en meer. Merken als Trek, Pinarello, BMC en Specialized – de topconstructeurs van het peloton – zijn bijzonder gegeerd door rondtrekkende bendes.

Laatst nog werd een winkel van Specialized – het merk waarmee Tom Boonen en Peter Sagan rijden – in Wetteren op een bijzonder professionele manier leeggehaald. De schade liep in de tienduizenden euro’s. Ook andere gespecialiseerde winkels, verspreid over het hele land, zijn al herhaaldelijk het slachtoffer geweest van zulke bendes.

Niet stoefen op Facebook

Volgens de federale politie zijn dat voornamelijk dieven uit het voormalige Oostblok. Ze bestuderen vooraf heel goed de winkel en slaan ’s nachts of ’s morgens in alle vroegte toe. Ze rijden de toegangsdeur aan diggelen of forceren die op een andere manier, en hebben hooguit vijf minuten nodig om de duurste fietsen in te laden in hun bestelwagen en weg te rijden. De afgelopen twee jaar zijn zo meer dan tweeduizend dure racefietsen gestolen. “In totaal voor een waarde van tien tot twaalf miljoen euro”, aldus de federale politie.

Die bendes hebben het niet alleen gemunt op fietsenwinkels, waarschuwt de politie. Ze zijn bijzonder bedreven in het afspeuren van de sociale media naar duur materiaal. Wie zich geroepen voelt om te pochen met zijn nieuwste Pinarello Dogma met een elektronisch geschakeld versnellingsapparaat, denkt toch beter twee keer na. Zo’n fiets kost makkelijk negen- tot tienduizend euro. En vaak is de woonplaats van de eigenaar al snel via Facebook te achterhalen.

Slot én tracker

Of via Strava, de populaire wielerapp waarmee iedereen zijn fietsritten kan delen. Die route staat online met het vertrek- en eindpunt, vaak het thuisadres van de trotse bezitter van die dure fiets. “Het is geen slecht idee om zo’n Strava-rit te beginnen op een andere plaats”, zegt de federale politie.

Graveren of een deftig hangslot – vastgemaakt aan kader én wielen en aan iets wat niet kan worden meegenomen, zoals een paal – kan ook al genoeg zijn om dieven te ontmoedigen.

En als die dan toch gestolen wordt, is het handig als er een ‘tracker’ in de fiets zit, een klein toestelletje dat onzichtbaar kan worden weggemoffeld in de zadelbuis bijvoorbeeld. Dat zendt een signaal uit waar de fiets zich bevindt.