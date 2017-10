Wat begon als een trucje om de politie te snel af te zijn, bleek een goudmijn voor dit Belgisch koppel

Koksijde - Ze leenden hun idee bij de illegale straatverkopers in Spanje. Alain Puystiens (41) en Céline Vanden Broecke (37) uit Koksijde ontwierpen een speelmat die je zo als speelgoedzak bijeen pakt. Drie jaar geleden begonnen ze met de verkoop, vandaag is hun Play & Go-mat in 35 landen te koop. En zopas sloten ze ook een ­wereldwijde deal met Disney. “Na twee maanden hadden we 30 klanten, na nog eens twee maanden 400.”

Ze moeten als de bliksem hun gerief bijeen kunnen pakken en gaan lopen als de politie komt. Dus stallen Afrikanen die in Spanje illegaal gekopieerde cd’s of handtassen of horloges verkopen, hun waren ...