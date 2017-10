Charleroi speelde zaterdagavond 2-2 gelijk tegen Eupen. Een teleurstellend resultaat voor de Carolo's, die Club Brugge zondag mogelijk zien uitlopen. Het had echter anders kunnen uitdraaien. In de tweede helft werd Núrio schijnbaar in de zestien tegen de grond gewerkt, maar Dierick legde de bal op de rand van de zestien.