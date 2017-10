Pornobaas heeft miljoenen veil voor informatie die leidt tot afzetting van Trump

Brussel - De Amerikaanse multimiljonair Larry Flynt, vooral bekend als de uitgever van het pornografische magazine Hustler, biedt een beloning van 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) aan voor informatie die leidt tot de afzetting van president Donald Trump. Dat kondigt hij zondag aan in een paginagrote advertentie van The Washington Post, zo meldt de krant.

In de sobere advertentie die enkel uit tekst bestaat, legt Flynt uit waarom Donald Trumps presidentschap “illegitiem” is en waarom afzetting de beste optie is. Concreet haalt hij zes punten aan: van de “samenzwering met een vijandige buitenlandse mogendheid om de verkiezingen te vervalsen” en de “belemmering van de rechtsgang door FBI-directeur James Comey te ontslaan”, tot racisme, vriendjespolitiek, het “vertellen van honderden onbeschaamde leugens” en “het saboteren” van het klimaatakkoord van Parijs.

Foto: AP

“Maar het meest zorgelijk is, nog lang voor de apocalyps van de klimaatverandering toeslaat, dat Trump een nucleaire oorlog zou kunnen veroorzaken”, luidt het voorts. “Zijn buitenlandse beleidsbeslissingen worden niet gekenmerkt door nuchtere overweging, maar kleinzerige emotie en grillige, onbezonnen tweets.”

10 miljoen dollar

Om daar een einde aan te maken is Flynt op zoek naar een “smoking gun”, bewijs dat het presidentschap van Trump kan doen omkantelen, en is hij bereid daarvoor diep in de buidel te tasten. Hij heeft er maar liefst 10 miljoen dollar veil voor. “Afzetting zou een slordige en contentieuze zaak zijn, maar het alternatief - nog drie jaar van destabiliserende dysfunctie - is erger”, aldus Flynt.

Het is overigens niet de eerste keer dat Flynt zijn vermogen aanspreekt om de strijd aan te gaan met politici. In 1998 en 2007 bood hij telkens 1 miljoen dollar aan iedereen die een affaire kon aantonen met een politicus. Daarbij kwamen respectievelijk Bob Livingston, toenmalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en senator David Vitter in opspraak. Die eerste was zelfs genoodzaakt om af te treden.

Bij de presidentsverkiezingen in 2012 kondigde Flynt ook een beloning van 1 miljoen dollar aan voor bezwarend materiaal over Mitt Romney, de uitdager van toenmalig president Barack Obama.