Analist bijzonder kritisch voor Michy Batshuayi: “Hij bewoog bijna niet”

Chelsea verloor zaterdag verrassend met 2-1 van rode lantaarn Crystal Palace in de Premier League. Een pijnlijke nederlaag, vooral als je weet dat Palace dit seizoen nog geen enkele keer kon scoren en dus ook nog geen enkele zege wist te pakken. Zaterdagavond kreeg Michy Batshuayi ervan langs op ‘Match of The Day’ na zijn flauwe wedstrijd: “Hij bewoog bijna niet”, klonk het bij Arsenal-legende Ian Wright.

Door de blessure van eerste spits Alvaro Morata kreeg Michy Batshuayi opnieuw de kans om zich te bewijzen bij Chelsea. Maar de Rode Duivel kende een moeilijke wedstrijd tegen de stevige verdedigers van Palace en werd uiteindelijk al na 57 minuten naar de kant gehaald. Een zichtbaar geïrriteerde Batshuayi was niet opgezet met de wissel.

In het BBC-programma Match of The Day vond analist Ian Wright (ex-Arsenal) dat Batshuayi geen enkele reden tot klagen had. “Het probleem dat ik met Batshuayi heb, is dat hij zijn verdedigers niet genoeg aan het werk zet. Hij moet meer zijn best doen om meer ruimte voor zichzelf te creëren. Dan pas zal hij een kans krijgen in de zestien, maar nu beweegt hij bijna niet. Zijn bewegingen zijn niet snedig genoeg.”

“Er waren genoeg bruikbare ballen, maar hij moet de ruimte verdienen. Dan pas gaan de goals komen, als hij er hard genoeg voor werkt”, aldus Ian Wright, die verder nog stelde dat Chelsea-huurling Tammy Abraham (20) op dit moment een betere spits is dan Batshuayi. Abraham wordt door Chelsea uitgeleend aan Swansea en scoorde dit weekend twee goals. “Hij beweegt veel meer. Op dit moment geef ik de voorkeur aan Abraham”.