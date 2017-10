Guardiola én bezoekende coach bewieroken De Bruyne: “Hij steekt er met kop en schouders bovenuit”

Kevin De Bruyne demonstreerde zaterdag andermaal zijn klasse in de Premier League-wedstrijd tussen Manchester City en Stoke City. Scoren deed onze landgenoot niet, maar hij had een voet in 4 van de 7 doelpunten die zijn club scoorde. Coach Pep Guardiola was achteraf in zijn nopjes met de prestaties van De Bruyne en ook Stoke-trainer Mark Hughes stak zijn bewondering niet weg. “Hij steekt er momenteel bovenuit in de Premier League.”

Manchester City won met maar liefst 7-2 van Stoke City en komt door het gelijkspel van stadsrivaal Manchester United alleen aan de leiding. “Mijn beste prestatie sinds ik naar deze club kwam”, sprak een zeer tevreden coach Pep Guardiola achteraf. Tijdens de persconferentie na de wedstrijd ging het natuurlijk ook over speerpunt Kevin De Bruyne. “Als Kevin in de buurt van het strafschopgebied komt, dan weten onze aanvallers, aanvallende middenvelders en vleugelspelers dat ze moeten bewegen, want de bal zal komen”, glimlachte de Spaanse trainer. “Tegenwoordig praten we altijd over hem op deze persconferenties. Vandaag scoorde hij niet, maar hij is zo dynamisch. Hij begrijpt het spelletje.”

“Geniet ervan om hem te zien spelen”

”Kevins prestatie was uitstekend”, ging Guardiola verder. “We wilden goed starten. Na zo’n interlandbreak is dat niet altijd makkelijk, die eerste match vraagt vaak wat tijd om op gang te komen. Maar wij wilden niet wachten. Ik geniet er echt van om hem te zien spelen.” De Bruyne leidde de twee openingsgoals van Gabriel Jesus en Raheem Sterling in via splijtende passes op respectievelijk Kyle Walker en Leroy Sané. Stoke City kwam nadien terug in de wedstrijd, maar bij een 3-2 tussenstand bediende De Bruyne Gabriel Jesus, die zijn tweede van de wedstrijd scoorde. Nadien zou De Bruyne ook nog de assist voor de 6-2 geven aan Sané om nadien een applauswissel te krijgen.

Ook Stoke City-trainer Mark Hughes was na de wedstrijd vol lof over De Bruyne’s indrukwekkende passes. “In de Premier League steekt hij er op dit moment met kop en schouders bovenuit”, luidde het veelbetekenend.