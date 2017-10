Nieuwe beelden tonen waarom er zoveel verkeerschaos was bij roekeloze trouwstoet in Borgerhout

Borgerhout - Nieuwe beelden van de toeterende trouwcolonne zaterdag in Antwerpen tonen hoe roekeloos het er bij momenten aan toeging. De deelnemers aan de trouwstoet namen het niet zo nauw met de verkeersregels. De politie reed de wagens van de stoet uiteindelijk klem.

De politie trok zaterdag naar de Kroonstraat in het Antwerpse district Borgerhout na heel wat verontwaardigde telefoontjes van buurtbewoners en toeschouwers over een trouwstoet met vooral luxewagens. Ook het snelleresponsteam werd opgetrommeld.

De wagens reden op het voetpad, blokkeerden de straat en kruispunten, slipten, reden met onaangepaste snelheden en claxonneerden. De colonne kwam van de Turnhoutsebaan en had daar al voor beroering gezorgd.

“Zo’n gedrag is onverantwoord”, verklaarde de politie nadien. “Er zijn een aantal ploegen aangestuurd om in gesprek te gaan met de bestuurder in de trouwstoet, maar de groep gaf geen gevolg aan de vraag van de politie om zich verantwoordelijk te gedragen in het verkeer.”

Eén persoon werd opgepakt omdat er nog een bevel tot gevangenneming op zijn naam stond. Er werden ook pv’s opgesteld wegens inbreuken op de verkeerswetgeving.

“Wat niet mag, moet streng vervolgd worden”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) pleit intussen voor een kordate aanpak van trouwstoeten die uit de hand lopen, maar kan zelf niet veel doen. “Er bestaat niet één algemene richtlijn voor, want het zijn de lokale korpschefs die verantwoordelijk zijn en het beste kunnen inschatten hoe ze het probleem aanpakken”, legt hij uit. “Wat niet mag, moet streng vervolgd worden. Trouwstoeten op zich verbieden is praktisch niet mogelijk.”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

Al vaker ophef rond trouwstoeten

Het is niet de eerste keer dat trouwstoeten ophef veroorzaken. In augustus nog maakten de aanhang en de gasten van een Tsjetsjeens koppel het bont in Glabbeek.

In mei zigzagden een aantal wagens van een trouwstoet op de R4 in Evergem. Ook die beelden gingen rond op het internet. Diezelfde maand was ook ophef over een trouwstoet in Dilbeekdie tot heel wat overlast leidde. Een maand eerder werden er filmpjes op het internet gezet vanroekeloos rijgedrag van een trouwstoet in Mechelen. Een trouwstoet van in november 2016 kwam vooral in het nieuws door het indrukwekkende aantal luxueuze wagens. Ook toen blokkeerde de stoet meerdere straten: