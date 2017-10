Geniaal! Zo reageert Catalaan Piqué op Madrileense fluitconcerten

Barcelona bevond zich gisteravond in het hol van de leeuw voor hun uitmatch tegen Atlético Madrid. De Catalanen moesten het in de Spaanse hoofdstad immers zwaar ontgelden na het onafhankelijkheidsreferendum van twee weken geleden. Vooral verdediger Gerard Piqué, een uitgesproken voorstander van de Catalaanse onafhankelijkheid, kreeg het zwaar te verduren. Piqué reageerde tijdens de opwarming alvast op de striemende fluitconcerten… door zijn vingers in de oren te stoppen. Atlético Madrid en Barcelona zouden de punten uiteindelijk verdelen (1-1).