Jani en zijn vriend hebben een nieuwe liefde in hun leven

Jani en zijn vriend hebben een nieuwe huisgenoot: de Franse bulldog Qozmo. “Ik ben zo verliefd”, schrijft de bekende stylist bij een foto op Instagram.

De hond was eerst van een kennis van Jani en zijn vriend. Ze leerden Qozmo kennen tijdens een uitje op restaurant en het was liefde op het eerste gezicht. Toen ze even later telefoon kregen dat de eigenaar allergisch bleek voor honden, besloten ze het diertje te adopteren. In afwachting van zijn eerste designergarderobe heeft de hond wél al een eigen instagramaccount: je kan hem volgen op @qozmo_the_dog.

Mag ik u voorstellen aan Qozmo mijn lieve kleine schat die ik geadopteerd heb.Ik ben zo verliefd. Check www.janitv.be voor het volledig verhaal. #frenchbulldog #inlove Een bericht gedeeld door Jani Kazaltzis (@janikazaltzis) op 13 Okt 2017 om 5:43 PDT