Middelkerke - Vrijdagavond is in Middelkerke een vrouw in verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Dat meldt de Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen.

Er is een verdachte gearresteerd in het kader van dit dossier. Het onderzoek is volop aan de gang. Voorlopig communiceert het parket niet verder over de feiten.