Vijf simpele tips die je relatie beter maken

Waarom zoveel relaties op de klippen lopen? We verwachten er te veel van, zegt de Amerikaanse professor psychologie Eli Finkel. In zijn nieuwe boek The All-or-Nothing Marriage (het alles-of-niets huwelijk) geeft hij tips om meer redelijkheid in een relatie te krijgen.

Finkel, die duizenden koppels bestudeerde, merkt dat mannen en vrouwen het niet meer genoeg vinden om gewoon goed overeen te komen. “We zoeken in de ander iemand die ons helpt de beste versie van onszelf te worden. Onze partner is er verantwoordelijk voor dat we ons geliefd en sexy en competent voelen, maar ook ambitieus en hongerig. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat iemand zich veilig en geliefd en mooi voelt zonder zelfvoldaan te worden? Hoe motiveer je iemand om hard te werken zonder dat je die persoon het gevoel geeft dat hij niet goed genoeg is zoals hij is?”

Finkel pleit voor een meer realistische beschouwing van de relatie. Maar hij heeft ook een paar wat hij zelf ‘liefdeshacks’ noemt, die volgens hem niet zo moeilijk zijn. Ze maken het verschil omdat ze iemand dwingen verder te kijken dan gevoelens van boosheid en teleurstelling en verveling.

Beschuldig niet te snel

Stel: je partner is vergeten dat jullie samen gingen eten. Dan kan je dat zien als een teken dat hij of zij alleen met zichzelf bezig is. Of zelfs denken dat hij of zij jou niet belangrijk vindt. Als je dat doet, is de kans groot dat de situatie op een conflict uitdraait. Probeer in plaats daarvan verder te zoeken. Gaat hij misschien door een stresserende periode op het werk, of is hij bezorgd over een zieke ouder? Blijf ervan uitgaan dat je partner een goed persoon is en probeer deze strategie: “Als ik me gefrustreerd of boos voel over iets dat mijn partner wel of niet gedaan heeft, dan zal ik eerst proberen om andere verklaringen te zoeken voor zijn of haar gedrag.”

Aanvaard complimenten

Een onderzoek in 2008 heeft uitgewezen dat wie de tijd nam om een compliment van zijn of haar partner echt te laten doordringen, zich zekerder voelde in een relatie. Wie weinig zelfvertrouwen heeft, is sneller geneigd een compliment van zijn partner weg te wuiven. Doe dat niet: neem voor elk compliment even te tijd om te appreciëren wat je partner zei, na te denken over waarom hij het zei en wat het betekent voor jullie relatie.

Ruzie is niet hopeloos

Het is niet omdat je voor uitdagingen komt te staan, dat jullie niet voor elkaar bestemd zijn. Probeer conflicten niet te zien als een teken dat het niet goed gaat, maar als kansen om je relatie beter te maken. Wie gelooft in ‘het lot’ is sneller geneigd zijn relatie op te geven, terwijl wie gelooft in groei een conflict ziet als een kans om dingen beter te maken.

Haal je innerlijke Ingeborg boven

Dankbaarheid mag dan een tikje wollig klinken, volgens een studie uit 2011 voelen partners die zich regelmatig dankbaar voelen over hun relatie en die dankbaarheid ook uitspreken, zich beter samen. “Wie dankbaar is, is toegewijder aan de relatie en zal het niet zomaar uitmaken”, schrijft Finkel. Zeg dus af en toe ‘dank je’ tegen je partner voor alles wat hij of zij doet voor je. Of schrijf het op een post-it. Zolang je het maar laat weten.

Wees blij voor elkaar

Als je goed nieuws hebt, vier het met je partner. Want samen leuke dingen beleven, bouwt vertrouwen op en vergroot gevoelens van intimiteit en tevredenheid. “Het postieve effect is niet alleen voor de partner die het komt vertellen, maar ook voor diegene die luistert”, zegt Finkel.