Zonhovense Kuil is de zandbak van Mathieu Van der Poel, Van Aert opnieuw tweede

Wat een demonstratie van Mathieu van der Poel in de zandbak van Zonhoven! Een mindere start werd al snel rechtgezet en mondde uit in een onemanshow van de Nederlandse kampioen die nu aan acht zeges op negen wedstrijden zit. Wout van Aert? Die moest in de tweede wedstrijdhelft zelfs knokken om de tweede plaats met Lars van der Haar . Een strijd die Van Aert wél won!

Niet dat Van Aert het niet probeerde. De wereldkampioen nam een uitstekende start en voelde dat Van der Poel niet meteen op zijn wiel zat. De versnelling van de Crelan-renner werd enkel door Laurens Sweeck en Quinten Hermans beantwoord. Van Aert vond in Zonhoven ook een parcours op zijn lijf geschreven. Voldoende stroken waar hij zijn power kon aanwenden en geen balkjes om Van der Poel in de kaart te spelen.

De Nederlandse kampioen had drie rondes nodig om opnieuw in het wiel van Van Aert te geraken, meteen het sein om aan zijn demonstratie te beginnen. In één ronde tijd reed Van der Poel maar liefst twintig seconden van Van Aert weg, een voorsprong die hij niet meer weg zou geven, ondanks een sporadische fout in de Kuil én een echte valpartij. Maar wat Van Aert ook probeerde - zijn vechtlust is lovenswaardig - hij kwam amper een meter dichter bij zijn Nederlandse rivaal. Integendeel, het was Lars van der Haar die zich meter per meter in het wiel van de wereldkampioen knokte. Met de hitte als bijkomende tegenstander moest Van Aert alles uit de kast halen om de kleine Nederlander af te houden.

Met zijn zege en de bijhorende vijftien punten verstevigt Van der Poel zijn leidersplaats in de Superprestige. Hij telt na twee manches evenveel punten voorsprong op Van Aert.

De uitslag:

1. Mathieu van der Poel (Ned)

2. Wout van Aert

3. Lars van der Haar (Ned)

4. David van der Poel (Ned)

5. Laurens Sweeck