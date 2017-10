Ook Groen-leden zeggen ja: Groen en SP.A gaan in 2018 als ‘Samen’ naar de kiezer in Antwerpen

Groen, SP.A en een verzameling van progressieve Antwerpenaren van buiten de politiek trekken in één lijst ‘Samen’ naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat hebben de leden van Groen en SP.A zondag met een ruime meerderheid beslist op hun ledencongressen.

“We roepen nu alle Antwerpenaren op om mee te doen”, zegt lijsttrekker en burgemeesterskandidaat Wouter Van Besien. “Antwerpen is klaar voor een nieuwe verhaal en dat schrijven we Samen.”

In respectievelijk Berchem en Deurne kwamen zondagmiddag de Antwerpse afdelingen van Groen en SP.A bij elkaar om te beslissen of het voorgestelde project ‘Samen’ er effectief komt. De progressieve samenwerking tussen groenen, socialisten en onafhankelijken werd vrijdag officieel aangekondigd, maar moest eerst nog de goedkeuring krijgen van de leden.

Opgelucht

Zowel de achterban van SP.A als Groen hebben nu hun goedkeuring gegeven aan het project. Terwijl er bij SP.A slechts één tegenstem en één onthouding was en alles bijzonder snel achter de rug was, bleek de verdeeldheid bij Groen zoals verwacht groter. Van Besien was dan ook zichtbaar opgelucht, toen hij het goede nieuws na afloop van het ledencongres mocht verkondigen.

“Wij hebben een traditie van lange debatten”, aldus de kandidaat-burgemeester. “Maar daar vallen dan ook meestal goede beslissingen uit en dat is deze keer ook zo. Alle argumenten voor en tegen zijn afgewogen en 76 procent heeft voor gestemd. Antwerpen mag ‘Samen’ verwachten.”

(lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Tegenstand

Een van de kritische stemmen was Mieke Vogels. Zij verklaarde achteraf geen moeite te hebben met de uitslag. “Ik heb tegen gestemd, maar wanneer er in onze partij een beslissing met een tweederdemeerderheid genomen wordt, sluit ik me daarbij aan. Ik heb nog inhoudelijke vragen, maar daar zullen we nog wel aan schaven.”

Nationaal Groen-voorzitter Meyrem Almaci was vooraf wel al te vinden voor ‘Samen’ en toonde zich dan ook tevreden dat het project op de rails staat. “Wij zijn een partij met een sterke basisdemocratie en veel kritische stemmen, maar ook veel respect voor elkaar”, suste ze.

Drie namen op de lijst zijn intussen al bekend. De gezamenlijke lijst zal getrokken worden door Wouter van Besien (Groen), die het volgend jaar zal opnemen tegen huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA). De Mechelse politiecommissaris Jinnih Beels staat verrassend op de tweede plaats, als onafhankelijk kandidaat. De Antwerps SP.A-voorzitter Tom Meeuws staat op de derde plaats.