FIFA schuift terugmatch van play-off voor WK tussen Nieuw-Zeeland en Peru met een dag op

Brussel - De terugwedstrijd van de play-off om een ticket voor het WK voetbal van 2018 tussen Nieuw-Zeeland en Peru zal op 15 november, een dag later dan aanvankelijk gepland, afgewerkt worden. Dat heeft de Wereldvoetbalbond FIFA zondag beslist.

De heenwedstrijd in Wellington staat op 11 november op het programma, drie dagen later moesten Nieuw-Zeeland en Peru elkaar in Lima partij geven. Om volledig te kunnen herstellen van de jetlag van de verre verplaatsing, vroegen beide voetbalbonden om meer recuperatietijd. De FIFA willigde dat verzoek in.

“Beide teams krijgen zo de kans om op hun best voor de dag te komen in een wedstrijd die wereldwijd wordt bekeken”, reageerde Andy Martin, directeur van de Nieuw-Zeelandse voetbalbond tevreden.

Nieuw-Zeeland wil zich na de WK’s van 1982 en 2010 voor een derde keer plaatsen. Peru hoopt op een vijfde WK-deelname, de eerste sinds het WK van 1982.