Jonge bestuurder rijdt verboden richting in en richt ravage aan

Aalst - Een jonge bestuurder heeft zaterdagavond een ravage aangericht op het kruispunt van de Pierre Corneliskaai met de Zegepraalstraat in Aalst.

De man draaide om 21 uur vanaf de kaai de Zegepraalstraat in — in verboden richting — en verloor de controle over het stuur.

De Audi belandde op het voetpad, ramde een geparkeerde wagen en de vitrine van Tuincenter Van Gucht.

“De chauffeur zou bij de politie verklaard hebben dat hij het verbodsbord te laat gezien had. Toen hij wou corrigeren, liep het mis”, aldus de eigenaars van de flink beschadigde Renault Mégane, een echtpaar uit Herdersem.

“Wij hadden tickets voor Johan Verminnen in De Werf en hadden onze wagen hier geparkeerd. Wanneer we na de show terugkeerden, zagen we onze auto op een takelwagen staan.”

Het raam van de vitrine moet vervangen worden.

“Er zijn onderaan stukken glas uit en er zijn scheuren tot bovenaan. Het is al een wonder dat het niet helemaal aan diggelen ligt”, zucht zaakvoerder Nino Van Gucht. “Ik woon hier vlak naast en hoorde een enorm lawaai. Op camerabeelden zag ik de ravage, ik ben meteen naar buiten gelopen.”

Brandweermannen van Aalst gingen de rijbaan vegen, de politie van Aalst deed de vaststellingen.

De chauffeur van de Audi moest een alcoholtest afleggen. Die was negatief.