Hoe een klein eerbetoon aan overleden vrienden uitgroeide tot een evenement met meer artiesten dan Rock Werchter

Wat begon als een klein eerbetoon aan overleden vrienden, is drie jaar later een evenement met 92 artiesten, meer dan op Rock Werchter. Op 1 november vindt al in bijna één op de vier Vlaamse gemeenten een optreden plaats op een gemeentelijke begraafplaats. Met grote namen als Ozark Henry. “Allerheiligen hoeft geen kille bedoening te zijn”, zegt organisator Pieter Deknudt (34).