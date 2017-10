Ismail Azzaoui helpt Willem II met goal, Jinty Caenepeel scoort voor Excelsior

Willem II heeft zondag op de achtste speeldag van de Eredivisie Twente geklopt met 3-1. Invaller Ismail Azzaoui nam het tweede doelpunt van de thuisploeg voor zijn rekening.

Assaidi (40., pen.) bracht Twente voor, maar via Sol (45.+1), Azzaoui (60.) en opnieuw Sol (90.+1) bleven de drie punten in Tilburg. Jordy Croux werd bij Willem II bij de rust vervangen voor Azzaoui. Aan de overzijde stond Jorn Brondeel in doel.

Jinty Caenepeel had een groot aandeel in de 1-2 zege van zijn team Excelsior bij ADO (1-2). Caenepeel (7.) en Faik (81.) troffen raak voor de bezoekers, tussendoor scoorde Becker voor ADO. De thuisploeg moest na dubbel geel voor Duplan in minuut 26 lang met een man minder spelen. Bij Excelsior bleef Wout Faes op de bank.

VVV-Venlo kon PSV weinig in de weg leggen. Locadia (23.) bracht PSV voor, maar VVV vocht terug via Leemans (40., pen.) en Hunte (48.). Nadien maakten de bezoekers alsnog het verschil via Pereiro (58. en 85.), Schwaab (67.) en Mauro Junior (72). Linkachter Labylle speelde de hele match.

Stijn Wuytens, met AZ de hele tijd op het veld op bezoek in Groningen, zag een 1-1 draw. Mahi (53.) wiste op strafschop de 0-1 van Jahanbakhsh (45.+1) uit.

Doelman Bram Castro speelde thuis met Heracles 1-1 tegen Vitesse. Petersen (73.) voor Heracles en Linssen (87.) voor Vitesse tekenden voor de goals. Dries Wuytens en Dario van Den Buys bleven bij de thuisploeg op de bank.

In de stand staat AZ (13 punten) zevende. VVV (12) is negende, Excelsior (10) tiende en Heracles (9) dertiende. Twente en Willem II (elk 6) hangen in de kelder.