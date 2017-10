KV Oostende lyrisch over Club Brugge ondanks late tegengoal: "Een echte machine"

Niet dat Club Brugge op een diefje won maar een doelpunt in blessuretijd, het overkomt je niet elke week. Dat beseften ook de spelers van Club Brugge na afloop van de winst op het veld van Oostende.

Ruud Vormer speelde eens te meer een beslissende rol in de zege van Club op het veld van Oostende. De kapitein scoorde de openingstreffer en schotelde Wesley de 1-2 voor. “Ik had de hele wedstrijd al het gevoel dat we hier de volle buit zouden pakken”, getuigde hij. “Als die bal dan zo laat in de wedstrijd binnengaat, dan is dat een heerlijk gevoel. De scheidsrechter fluit meteen erna ook af, hartstikke lekker is dat.”

Ook matchwinnaar Limbombe was tevreden, al zorgde zijn winnende goal wel voor een tweede gele kaart waardoor hij volgende week het duel tegen het Antwerp van zijn broer Stallone mist. “Dit is een prachtige overwinning na een moeilijke wedstrijd”, klonk het bij de winger die ook al tegen Charleroi in het slot van de wedstrijd het verschil maakte. “Ik hoop dat het zo doorgaat want ik begin mezelf thuis te voelen op die positie.” Dat zal dan niet volgende week zijn want door zijn twee gele kaarten moet hij tegen Antwerp toekijken. “De euforie was zo groot dat ik mijn shirt uittrok. Ik begreep meteen dat die tweede gele kaart er zat aan te komen. Jammer want die eerste gele kaart, die vond ik echt wel licht.”

Treurende en trotse Custovic

Niets dan beteuterde gezichten in het thuiskamp. Interim-coach Adnan Custovic kon de nederlaag moeilijk accepteren. “We hebben veel inzet getoond en halen twee keer een achterstand op wat niet evident is tegen een team als Club. Dat ze dan in blessuretijd alsnog winnen, doet uiteraard enorm veel pijn.”

Toch wilde Custovic vooral het positieve onthouden. “Ik vroeg voor de wedstrijd aan mijn spelers dat ze alles zouden geven. Dat deden ze ook en daar ben ik fier om. Maar Club Brugge is een echte machine en scoort opnieuw drie keer. Helaas was dat één goal meer dan wij. Ik ben heus wel fier op wat ik de laatste vier weken heb neergezet. Als dat eindigt, dan is dat zo. Als het niet eindigt, dan ga ik voortdoen zoals ik bezig ben.”