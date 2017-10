Werp eens een blik in een mobilhome van … 760.000 euro

Komende dagen vindt in Brussels Expo Mobicar plaats, een beurs voor caravans en mobilhomes. Je kan er een kijkje nemen tussen allerlei kampeerwagens in verschillende prijscategorieën. Maar wie van echte luxe houdt, kan misschien wel de aankoop van de Centurion Concorde overwegen, de luxueuze Mercedes mobilhome die vanbinnen op een jacht lijkt. Je kan er achteraan zelfs nog een kleine wagen in plaatsen. Wie interesse heeft, zal wel diep in zijn geldbuidel moeten tasten. Je betaalt maar liefst 760.000 euro voor de kampeerwagen.