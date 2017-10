Bij Mamatou N'Diaye ging tien minuten voor affluiten heel even het licht uit. Bij een 3-0 voorsprong liet de Antwerp-middenvelder zich verleiden tot het uitdelen van een flinke por aan bezoekende spits Olayinka nadat die hem tegen de reclameborden had geduwd. N'Diaye mocht zich gelukkig prijzen dat hij slechts geel kreeg van ref Boucaut. En nog waren er de sterke armen van Obbi Oulare nodig om een ontploffende N'Diaye in te tomen.