BELGEN IN HET BUITENLAND: Maxime Lestienne leeft nog, Rubin Kazan met kleinste verschil voorbij Rostov

Rubin Kazan heeft op de dertiende speeldag in de Russische Premier League met 0-1 gewonnen op het veld van Rostov. Maxime Lestienne stond in de basis bij de bezoekers en speelde een uur mee.

Yann M’Vila (67’) scoorde het enige doelpunt van de partij. In de stand klimt Rubin Kazan (17 punten) naar de zevende plaats, Rostov (16 punten) is elfde.

AEK Athene is op bezoek bij Xanthi niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. De thuisploeg speelde bijna 20 minuten met tien en nog eens 20 minuten met negen spelers. Viktor Klonaridis kwam in de 69ste minuut tussen de lijnen bij AEK, dat de leidersplaats aan PAOK Thessaloniki (15 punten) moet laten. Na zeven speeldag staan Klonaridis en co. op de tweede stek met 14 punten.

Ilombe Mboyo leed met Sion op de elfde speeldag in de Zwitserse Super League een 1-2 thuisnederlaag tegen St. Gallen. Mboyo speelde een halfuur mee bij de thuisploeg, die wegzakt naar de zevende plaats in het klassement.

In de Cypriotische competitie heeft Alki Oroklini zijn tweede competitiezege van het seizoen beet. Met doelman Urko Pardo tussen de palen ging Alki met 0-3 winnen bij Olympiakos Nicosia. Paphos boekte dan weer een 0-1 overwinning op het veld van AEL Limassol. Christian Brüls kwam in de 84e minuut tussen de lijnen. De ex-speler van Eupen en Standard trapte voor een leeg doel tegen de lat, maar maakte zijn misser goed met een assist voor de winnende treffer. Paphos staat met 11 op 18 op de derde plaats, Alki is achtste met negen punten.