Miriam probeerde haar vriend verschillende keren op straat te zetten. Tot hij haar doodstak in haar buitenverblijf

Middelkerke / Haaltert - Een vrouw uit Haaltert is ­afgelopen weekend in haar ­buitenverblijf in Middelkerke om het leven ­gebracht door haar vriend. Hij doodde haar met verschillende messteken. “Hij maakte altijd openlijk ruzie.”

Het drama gebeurde vrijdagavond in het ­appartement van het ­koppel in de Leopoldlaan in Middelkerke. Na een ruzie zouden de stoppen doorgeslagen zijn bij ­Emmanuel V. (67). Hij nam een mes en stak ­Miriam Van Poel ­verscheidene ­keren. De vrouw maakte geen schijn van kans. Pas ­zaterdag gaf de dader zich aan bij de politie. Speurders vonden het lichaam van Miriam in de flat op een boogscheut van de Zeedijk. V. werd aan­gehouden door de ­onderzoeksrechter. Hij zou zich beroepen op zijn zwijgrecht.

Het koppel was al vijf jaar samen. “Maar hij was een slechte man”, zegt een familielid van het slachtoffer. “Een dronkaard. Miriam was al enige tijd weduwe en wou niet alleen blijven. Ze begon een relatie met hem, maar dat is nooit goed ­gegaan. Er was steeds ­ruzie.”

Vervallen huisje

Voor haar ­pensionering had Miriam een goede functie bij een bank. “Ze zat er warmpjes bij en had dat appartement aan zee zelf verdiend, samen met haar man ­zaliger”, zegt het familielid. ­“Emmanuel was een leegloper. Hij beweerde dat hij kinesist geweest was. Een leugen, zo bleek. Niemand uit zijn omgeving heeft hem ooit als kinesist weten werken. Hij woonde zelf in een vervallen huisje en had een wei met schapen, meer niet.”

­“Miriam was ­financieel verantwoordelijke bij ­seniorenvereniging Okra in Haaltert en nodigde ons meermaals uit op haar appartement aan zee. Telkens weer liep het fout omdat haar vriend zich onbeschoft gedroeg. Hij was heel onvriendelijk en maakte openlijk ruzie. Alles wat fout liep, was haar fout. Heel ­gênant. We zijn dan maar vertrokken.”

Altijd weer aankloppen

Nog volgens familie­leden heeft het slacht­offer enkele keren geprobeerd om de relatie te ­beëindigen. “Ze liet zich niet doen. Ze heeft hem verscheidene keren de deur gewezen, maar uiteindelijk kwam hij dan toch weer aankloppen. En nam zij hem toch weer binnen. En dit is dan zijn dank: hij heeft haar vermoord. We vermoeden dat ze geprobeerd heeft om hem voorgoed de deur te wijzen. Waarop hij dat mes gepakt heeft.”

“We zijn er allemaal ­kapot van. Miriam was zo’n levenslustige vrouw. Ze organiseerde dans­cursussen en tal van ­feesten. De week voordien was ze nog op een jubileum­viering. Het is de laatste keer dat ik haar ­levend gezien heb.”

Miriam Van Poel laat twee kinderen en vier kleinkinderen achter.