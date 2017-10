Rob Vanoudenhoven over eerdere deelname aan ‘De Slimste Mens’: “Ik heb met opzet verloren”

Goedele Wachters neemt het vanavond op tegen Bartel Van Riet en Rob Vanoudenhoven. Die ­laatste nam al ­eerder deel en zegt nu dat hij zich destijds met opzet liet uitschakelen.

Tv-maker en -presentator Rob Vanoudenhoven (49) is vaste klant bij De Slimste Mens ter Wereld. Hij nam voor het eerst deel in 2004 en werd zes jaar later ook opgeroepen voor De Allerslimste Mens ter Wereld. Bij zijn eerste deelname speelde hij zes afleveringen mee, maar het hadden er meer kunnen zijn: “Ik moest in Oostende een boekvoorstelling presenteren van Dirk Nachtergaele, de verzorger van de wielerploeg Quick-Step. Ik heb heel vaak een beroep ­gedaan op die man voor mijn tv-programma’s, ik vond dat ik niet kon afbellen. Dus heb ik me in de quiz naar huis laten spelen, echt gedaan alsof ik dingen niet wist. Het straffe is dat ik dat vertel op die boekvoorstelling en ik hoor Dirk Nachtergaele nog zeggen: Stoemerik, je had moeten voortspelen.”