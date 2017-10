Burgemeester Hans Bonte bezocht vier Vilvoordse syriëstrijders in de gevangenis. Sindsdien maakt hij zich ernstige zorgen: “Ik hou mijn hart vast als ze vrij komen”

Vilvoorde -

“Ik hou mijn hart vast als ze weer ­vrijkomen.” Hans Bonte, ­burgemeester van Vilvoorde, maakt zich zorgen over de 112 Syriëstrijders in onze ­gevangenissen. In principe moeten de burgemeesters hen opvolgen, maar ­volgens hem heerst daar complete ­onduidelijkheid over. Hij bezocht vier ­Vilvoordse Syriëstrijders in de cel.